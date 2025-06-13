İstanbul'da 949 gözaltı

İstanbul’da asayiş uygulamalarında 949 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Kent genelinde dün iki aşamalı yapılan uygulamanın ilk etabında (20.00-22.00) 215 sabit noktada, 1421 personel, bir polis helikopteri ve beş deniz limanı şube botu desteğiyle sabit yol kontrolü yapıldı.

İkinci aşamadaysa (22.00-23.59) 1363 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

345 bin kişiye GBT

Kontrollerde toplam 34 bin 996 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 446 şüpheli dahil 949 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde şunlara el konuldu:

19 ruhsatsız tabanca

Sekiz kurusıkı tabanca

Yedi tüfek

310 fişek

1,2 kilo uyuşturucu

1703 uyuşturucu hap

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 lirayla 101 dolar

Ekiplerce 326 umuma açık işyeri denetlenirken bir yabancı uyruklu kişiye işlem yapıldı.

Trafik denetimleri: 1 milyon 190 bin lira ceza

Trafik ekiplerince 43 bin 212 araç ve 2 bin 662 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 350 araçla 29 sürücüye işlem yapıldı, altı araç trafikten menedildi.

Fotoğraf: AA

Denetimlerde 1 milyon 190 bin 444 liralık trafik cezası kesildi.