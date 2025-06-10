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Yaramazlara biraz batar!

Bayram tatilinin beş günlük bilançosu: 44 ölü, 6 bin 370 yaralı

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört günündeki (perşembe, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi) trafik kazalarında 44 kişi öldü, 6 bin 370 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre tatil boyunca 3 bin 913 trafik kazası oldu.


22 kişi hız sınırının 50 ila 80 km arasında değiştiği yerlerde, 20 kişi de 90 ila 110 km arasında değiştiği yerlerde hayatını kaybetti.

44 kişinin 14’ü, motosiklet sürücüsü veya motosiklette yolcu olanlardan oluşuyor.

İzmir’de beş kişinin öldüğü kazada, sürücünün ehliyetine, ‘alkollü araç kullanmaktan’ üç kez işlem yapıldığı, bu nedenle kazanın olduğu tarihteyse sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmış olduğu tespit edildi.

Bayram tatilinin dört günlük bilançosu: 32 ölü, 4 bin 817 yaralı

Bayram tatilinin üç günlük bilançosu: 26 ölü, 3 bin 590 yaralı

Bayram tatilinin ilk günü: 692 trafik kazası, yedi ölü, 1128 yaralı

İki günlük bilanço: Hız ve radar işlemi sayısı 35 bin 682

Bayram tatilinin arife bilançosu: 863 kaza, 10 ölü 1319 yaralı

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