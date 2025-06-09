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Yaramazlara biraz batar!

Bayram tatilinin dört günlük bilançosu: 32 ölü, 4 bin 817 yaralı

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört günündeki (perşembe, cuma, cumartesi ve pazar) trafik kazalarında 32 kişi öldü. 4 bin 817 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın X’teki paylaşımına göre tatilin dört gününde 2 bin 960 trafik kazası meydana geldi. Ayrıca polis 1 milyon 912 bin 720 aracı denetledi.


Bakan şunları söyledi:

“YOLLARIN KURALI OLUR, KRALI OLMAZ…

Kurban Bayramı’nın üçüncü günü (pazar) 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef altı vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1 bin 227 vatandaşımız ise yaralandı.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.”

Yerlikaya, hız ve radar işlemlerine dair bir bilgi paylaşmadı.

Bayram tatilinin üç günlük bilançosu: 26 ölü, 3 bin 590 yaralı

Bayram tatilinin ilk günü: 692 trafik kazası, yedi ölü, 1128 yaralı

İki günlük bilanço: Hız ve radar işlemi sayısı 35 bin 682

Bayram tatilinin arife bilançosu: 863 kaza, 10 ölü 1319 yaralı

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