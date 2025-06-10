İstanbul'da 513 gözaltı, 1 milyon lira trafik cezası

İstanbul’da asayiş uygulamalarında 513 kişi gözaltına alındı. Trafik denetimlerinde 1 milyon 16 bin 969 lira ceza kesildi.

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Kent genelinde dün iki aşamalı yapılan uygulamanın ilk etabında (20.00-22.00) 215 sabit noktada, 1414 personel, bir polis helikopteri ve beş deniz limanı şube botu desteğiyle sabit yol kontrolü yapıldı.

İkinci aşamadaysa (22.00-23.59) 1341 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

302 bin kişiye GBT

Kontrollerde toplam 302 bin 287 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 205 şüpheli dahil 513 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde şunlara el konuldu:

23 ruhsatsız tabanca

İki tüfek

Dört kurusıkı tabanca

63 fişek

782 gram uyuşturucu madde

25 uyuşturucu hap

Yyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 97 bin 890 lira

Ekiplerce 175 umuma açık işyeri denetlenirken, iki işyerine ve yabancı uyruklu yedi kişi hakkında da işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde 1 milyon lira ceza

Trafik denetimlerindeyse 39 bin 687 araç ve 2 bin 655 motosiklet kontrol edildi.

1471 araç ve motosikletle 10 sürücüye işlem yapıldı, beş araç trafikten men edildi.

Toplam 1 milyon 16 bin 969 lira trafik cezası kesildi.