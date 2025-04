İsrail, Şam'ı vuruyor: En az dokuz hava saldırısı

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam yakınlarına ‘Dürzileri şiddet’i gerekçe göstererek en az dokuz hava saldırısı düzenledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre saldırılar Şam’ın Sahnaya semtine düzenlendi.

Suriye Uçak Gözlemevi’ne göre şimdiye kadar beş savaş uçağıyla en az dokuz hava saldırısı yapıldı. Henüz ölü ve yaralı bilgisi bulunmuyor.

İsrail Ordusu’nun (IDF) X’ten açıklamasına göre saldırı emri ‘Dürzilere devam eden şiddet’ nedeniyle genelkurmay başkanı tarafından verildi ve bölgedeki gelişmelerin takip edileceği söylendi.

⭕️Following a situational assessment, the Chief of the General Staff, LTG Eyal Zamir, instructed the IDF to prepare to strike targets belonging to the Syrian regime should the violence against Druze communities continue.



Today the IAF struck operatives near Damascus who had… pic.twitter.com/HEi83vZouF