Ispace, Ay'a inemiyor: İkinci denemede de uzay aracıyla iletişim koptu

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bu ülke asıl bayramı bu sinsi, darbeci, fitneci, kumpasçı operasyonları yapanlardan kurtulduğunda kutlayacak” dedi. 19 Mart’ta bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu’nun mesajı X hesabından paylaşıldı: “Bugün Bayram. Her bayramda büyüklerimin ellerini öper, geniş ailemle bir araya gelir ve fırsat bulursam doğduğum toprakları ziyaret ederek büyüklerimizin […]