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Yaramazlara biraz batar!

Ispace, Ay'a inemiyor: İkinci denemede de uzay aracıyla iletişim koptu

İlk Ay’a iniş misyonu başarısızlıkla sonuçlanan Japon Ispace firması, ikinci denemesinde de uzay aracıyla iletişimini kaybetti.

Fotoğraf: TRT Haber

2023’teki Ay’a iniş girişiminde uzay aracını düşüren firma, 15 Ocak’ta başlattığı ikinci ‘Hakuto-R’ misyonunda da sorun yaşadı.


‘Resilience’le tekrar Ay’a inmeyi deneyen firma inişin başarıyla tamamlanması beklenen süreci canlı yayınladı ancak bu esnada araçla irtibat koptu.

Uzay aracı gelecekteki keşifler için Ay’da yiyecek ve su kaynaklarını araştırıp testler yapmayı amaçlıyordu.

Yetkililer uzay aracının iniş yaptığını teyit edemediklerini ancak iletişim sağlamak için çalışmalarıı sürdüreceklerini duyurdu.

SpaceX firması 15 Ocak’ta Falcon 9 roketiyle ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden Firefly Aerospace şirketinin uzay aracı ‘Blue Ghost’ ve Ispace’in ‘Resilience’ uzay aracını fırlatmıştı.

Toz toplamak ve yüzeyin sıcaklığını ölçmek üzere fırlatılan uzay aracı ‘Blue Ghost’ martta Ay’a inmişti.

⁠Ispace’in ilk başarısız denemesi

Ispace firmasına ait ‘Hakuto-R Görev-1’ uzay aracı Aralık 2022’de ABD’nin Cape Canaveral Üssü’nden SpaceX Falcon 9 roketiyle Ay’a gönderilmişti.

Uzay aracı 21 Mart 2023’te başarıyla Ay’ın yörüngesine girmiş ancak Ispace 26 Nisan 2023’te Ay yüzeyine inmesi beklenen aracın Tokyo kontrol merkeziyle irtibatının kesildiğini, uzay aracının inerken düşmüş olabileceğini açıklamıştı.

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