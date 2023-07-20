İran’da ‘ahlak polisi’nin yetkilerine kısıtlama

İran’da, ‘zorunlu başörtüsü ihlaliyle mücadele’ kapsamında yeniden devriyeye başlayan ‘ahlak polisi’nin gözaltı yetkisi kaldırıldı.

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AA’nın aktardığına göre İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA’ya konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Yakub Rızazade, Mehsa Emini’nin ölümünün ardından başlayan protestolar sonucunda durdurulan ve 10 ay sonra yeniden sokaklarda dönen ‘ahlak polisi’nin eskisi gibi devriye yapmayacağını açıkladı:

“Polis devriyeleri artık eskisi gibi değil. Uyarı devriyesi olacaklar, gözaltına almayacaklar. Sokakta konuşlanan polis minibüsleri de sadece uyarı için kullanılacak. Çünkü bundan sonra kültürel faaliyetlere daha fazla ağırlık verilecek.”

Başörtüsü zorunluluğu

Tahran’da geçen eylül ayında, 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin zorunlu başörtüsü kuralına karşı geldiği gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesinin ardından başlayan ‘özgürlük’ protestolarında zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.

Protestoların ardından sosyal medya paylaşımlarında bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken, son günlerde bundan rahatsız olan rejim yanlısı muhafazakarlar, duruma tepki göstererek kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunmaya başlamıştı.

Bu tepkiler üzerine polis teşkilatı, bu hafta başında, zorunlu başörtüsü kuralını ihlal edenlerle mücadele kapsamında ‘ahlak polisi’nin yeniden denetimlere başladığını duyurmuştu.