İran destekli gruplardan ABD’nin Suriye’deki üssüne saldırı

Suriye’de Fırat Nehri’nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü’ne roketlerle saldırdı.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

AA’nın haberine göre Fırat Nehri’nin batı yakasında konuşlanan İran destekli gruplar, gece saatlerinde ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ömer Petrol Sahası Üssü’ne roketlerle saldırdı.

Saldırıda can kaybına ilişkin bilgi verilmedi. ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama gelmedi.

İran destekli gruplar, 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece de aynı üsse kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlemişti.

ABD güçleriyle ortak hareket eden Demokratik Suriye Güçleri (DSG) bu saldırıda altı militanının öldüğünü açıklamıştı.

ABD, 28 Ocak’ta Suriye-Ürdün sınırında üç askerin ölümüyle sonuçlanan Amerikan üssüne saldırıya karşılık 3 Şubat’ta Suriye ve Irak’ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu duyurmuştu.

Ne olmuştu?

İsrail’le Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan savaştan sonra İran destekli askeri grupların, bölgedeki ABD askerlerine saldırıları artmıştı.

İran “İlgimiz yok” dese de ABD’ye göre saldırılar Tahran yönetiminin onayıyla yapılıyor.