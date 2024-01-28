Ürdün’de ABD güçlerine saldırı: Üç asker öldü

Ürdün’ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

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ABD Başkanı Joe Biden, dün gece Ürdün’ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanan ABD askerlerinin dronlu saldırıya uğradını açıkladı.

Saldırıda üç askerin öldüğünü belirten Biden, bundan İran destekli grupları sorumlu tuttu:

“Bunun Suriye ve Irak’ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki, sorumlulardan, kendi seçeceğimiz zamanda ve şekilde hesap soracağız.”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, söz konusu saldırıda 25 askerin yaralandığını bildirdi.

İsrail’le Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan savaştan sonra İran destekli askeri grupların, bölgedeki ABD askerlerine saldırıları artmıştı.

İran “İlgimiz yok” dese de ABD’ye göre saldırılar Tahran yönetiminin onayıyla yapılıyor.

ABD, Irak’ta Haşdi Şabi’ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva Saidi’yi saldırılardan sorumlu bulunarak öldürülmüştü.