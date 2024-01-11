ABD’nin Irak ve Suriye’deki üslerine saldırı üstüne saldırı

İran destekli güçlerin ABD üslerine saldırıları sürüyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Irak’ın Erbil kentinde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü İHA’nın düşürüldüğü ve saldırının ‘yasa dışı milisler’ tarafından düzenlendiği kaydedildi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi, dün de Erbil Havalimanı yakınındaki koalisyon üssüne bomba yüklü İHA’nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Irak’ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı ‘Irak İslami Direniş’ adlı grup, ‘Gazze’deki saldırılara yanıt olarak’ ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere sık sık saldırılarda bulunduğunu duyuruyor.

Suriye’deki üsse de saldırı

Suriye’de Haseke ilinin güneyindeki Şaddadi ilçesinde de ABD güçlerinin konuşlandığı üsse roket saldırısı düzenlendi.

İran destekli gruplarca düzenlenen saldırıda ölü veya yaralı olup olmadığı bilinmiyor. ABD yetkililerince saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD, önceki hafta Irak’ta Haşdi Şabi’ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva Saidi’yi saldırılardan sorumlu tutarak öldürmüştü.