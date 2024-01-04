ABD: Haşdi Şabi liderini ‘tehdit’ olarak gördüğümüz için öldürdük

ABD, Irak’ta Haşdi Şabi’ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva Saidi’nin, tehdit olarak görüldüğü için hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Saidi’nin, bölgedeki ABD askeri personeline saldırıları aktif şekilde planlayıp yönettiğini savundu.

AA’nın haberine göre Ryder, Saidi’nin, Irak ve Suriye’deki ABD askerlerinin güvenliği için tehdit olarak görüldüğünü belirterek, ilgili ABD hava saldırısında yardımcılarından birisinin daha öldürüldüğünü bildirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul saldırıyı ‘adeta bir terör eylemi’ şeklinde nitelendirmişti.

İsrail’le Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan savaştan sonra İran destekli askeri grupların, bölgedeki ABD askerlerine saldırıları artmıştı.

İran, “İlgimiz yok” dese de ABD’ye göre saldırılar Tahran yönetiminin onayıyla yapılıyor.