ABD’den İran’a Irak ve Suriye’de ‘misilleme’

ABD, Irak ve Suriye’de İran hedeflerini vurduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

Önceki hafta Ürdün’ün kuzeydoğusunda Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda üç ABD askeri ölmüş, 34 asker de yarlanmıştı.

ABD Başkanı Biden, saldırıdan İran destekli güçleri sorumlu tutmuş ve “Hiç şüpheniz olmasın ki, sorumlulardan, kendi seçeceğimiz zamanda ve şekilde hesap soracağız” demişti.

Biden yönetiminin misilleme olarak Suriye ve Irak’taki İran hedeflerini vurma planını onayladığının belirtilmesinden sonra beklenen adım geldi.

ABD’ye ait çok sayıda savaş uçağı Irak ve Suriye’de birçok noktayı vurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran destekli gruplara ait 85’ten fazla hedefin vurulduğunu duyurdu.

Vurulan hedefler arasında komuta kontrol, istihbarat merkezleri ve mühimmat depolarının olduğu kaydedildi.

CENTCOM Statement on U.S. Strikes in Iraq and Syria



At 4:00 p.m. (EST) Feb. 02, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted airstrikes in Iraq and Syria against Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups. U.S. military forces… pic.twitter.com/HeLMFDx9zY — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 2, 2024

İran’dan henüz konuya ilişkin açıklama geldi.