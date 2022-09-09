iPhone 14’ün ön satışı yapılacaktı: Apple ‘dükkanı’ yine kapattı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, önceki gün tanıttığı yeni akıllı telefon serisi iPhone 14’ün bugün planlanan ön siparişi öncesi yine online mağazasını kapattı.

Apple, önceki gün Kaliforniya Menlo Park’taki merkezinde düzenlediği etkinlikle yeni iPhone, AirPods ve Apple Watch serilerini tanıtmıştı.

Etkinlik öncesi Türkiye’deki online mağazasını geçici olarak kapatan Apple, tanıtım sonrası siteyi yeniden kullanıma açmıştı. Site yeniden açılınca Apple ürünlerine zam geldiği fark edilmişti.

Apple online mağazasını yine kapattı

İPhone 14 serisinin dünya genelinde bugün ön siparişe açılması beklenirken, Apple online mağazasını yine kapattı. Bir ürün satın almak istediğinizde “Hemen döneceğiz, Şu anda Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin” şeklinde yazı bulunuyor.

Şirketin mağazasını erişime kapatması sonrası ‘zam’ iddiaları ortaya atılırken, Apple yetkilileri kurdaki değişimden dolayı fiyatlarda tekrardan bir değişim olup olmayacağının hakkında bir bilgilerinin olmadığını aktardı.

Öte yandan iPhone 14 serisi, ülkemizde 16 Eylül’de ön siparişe açılacak ve cihazlar kullanıcılara 23 Eylül’den itibaren ulaşmaya başlayacak.