Türkiye’de iPhone 14 alanlar bir tane de devlete alıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün yeni akıllı telefon serisi iPhone 14’ü tanıttı. Fiyatların açıklanmasıyla birlikte Türkiye fiyatının yarısının vergi ve diğer kesintilerden oluştuğu görüldü.

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ABD’de 799 dolar olan iPhone 14’ün başlangıç fiyatı Türkiye’de 30 bin 99 TL olarak belirlendi.

iPhone 14 Pro’daysa 39 bin 999 TL’den başlayan satış fiyatları, 53 bin 199 TL’ye kadar çıkıyor. En üst iPhone modeli olan iPhone 14 Pro Max’teyse Türkiye’de fiyatlar 43 bin 999 TL’den başlayıp 57 bin 199 TL’ye kadar ulaşıyor.

Peki bu yeni modelleri alırken ödediğimiz vergi miktarı ne kadar?

Ödenen vergi bazı modellerde 20 bini aşıyor

En ucuz model ve başlangıç fiyatı 30 bin 999 olan iPhone 14 (128 GB) almak isteyenler yaklaşık 13 bin 489 TL’yi devlete vergi olarak ödemiş oluyor. 38 bin 899 TL fiyat biçilen 512 GB depolama alanına sahip iPhone 14’ün vergisiyse yaklaşık 15 bin 197 TL.

39 bin 999 TL’ye iPhone 14 Pro (128 GB) almak isteyenlerse yaklaşık 17 bin 902 TL vergi ödemiş oluyor.

Bu vergi miktarı, aynı modelin 1 TB depolama alanına sahip olan ve 53 bin 199 TL’ye satılanında 21 bin TL’yi aşıyor. Aynı depolama kapasitesine sahip iPhone 14 Pro Max’taysa 21 bin 974 vergiyle birlikte toplam 57 bin 199 TL fiyatında. Yani iPhone 14 Pro Max (1 TB) almak isteyen birisi yaklaşık dört asgari ücret vergi ödüyor.

Yani iPhone 14 serisinden telefon almak isteyen birisi yüzde 49,1 vergi ödüyor.

Fiyatlar TL’deki değer kaybını da bir kez daha ortaya çıkardı. Ford Focus araç 2015’te 56 bin liraya alınırken şimdi aynı fiyata iPhone marka telefon alınabiliyor. Sosyal medyada bazı kullanıcılarsa bilet, konaklama ve kayıt bedeli dahil yurt dışına gidip telefon almanın daha ucuz olduğunu yazdı.