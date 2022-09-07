Apple iPhone 14 modellerini tanıttı: Türkiye fiyatları 57 bin 199 TL’ye kadar ulaşıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple yeni akıllı telefon serisi iPhone 14’ü tanıttı.

Fotoğraf: Reuters

ABD’li şirketin Kaliforniya Menlo Park’taki merkezinde düzenlenen etkinlikte yeni iPhone, AirPods ve Apple Watch resmen duyuruldu.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın aktardığına göre bir önceki model olan iPhone 13’e oldukça benzer bir tasarımla gelen Apple’ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 14, dört farklı modelden oluşuyor. Yeni iPhone modelleri şunlar: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max.

Yeni iPhone’lardan en düşük fiyatlısı olan iPhone 14, depolama kapasitesine göre 30 bin 999 TL ile 38 bin 899 TL arasında değişirken, iPhone 14 Plus’ta bu fiyatlar 34 bin 999 TL ile 42 bin 899 TL arasında.

iPhone 14 Pro modellerindeyse Türkiye fiyatları resmen dudak uçuklatan cinsten. iPhone 14 Pro’da 39 bin 999 TL’den başlayan satış fiyatları, 53 bin 199 TL’ye kadar çıkıyor. En üst iPhone modeli olan iPhone 14 Pro Max’te ise Türkiye’de fiyatları 43 bin 999 TL’den başlayıp, tamı tamına 57 bin 199 TL’ye kadar ulaşıyor.

Apple’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye’de 16 Eylül’de ön siparişe açılacak olan iPhone 14 modelleri, 23 Eylül’den itibaren tüketicilere sunulacak.

Apple Watch 8

Su geçirmeme özelliğiyle gelen Apple Watch Series 8, vücut sıcaklığı ölçme, kazaları tespit edip, acil durum kişilerine ve gerekli mercilere haber verme yenilikleriyle geliyor.

Apple’ın yeni akıllı saati, düşük güç modunda 36 saatlik pil ömrü sunuyor. 16 Eylül’den itibaren satışa sunulacak olan Apple Watch Series 8 modellerinin başlangıç fiyatı ise 399 dolar (7 bin 200 TL) (GPS+Cellular modelinde ise başlangıç fiyatı 499 dolar) olarak açıklandı.

Apple Watch SE

Etkinlikte tanıtılan yeni Apple Watch SE, bir önceki modele oranla yüzde 20 daha hızlı olacak. İkinci nesil Apple Watch SE’nin başlangıç fiyatıysa 249 dolar (4 bin 556 TL) ((GPS+Cellular modelindeyse başlangıç fiyatı 299 dolar) olacak.

Apple Watch Ultra

Sağlamlığıyla öne çıkan Apple Watch Ultra modeli ise 60 saate varan pil ömrü sunuyor. Zorlu hava ve doğa koşulları için tasarlanan ve dalış için de kullanılabilecek olan Apple Watch Ultra’nın fiyatı 799 (14 bin 580 TL) dolar olarak açıklandı.

Airpods Pro

Apple’ın tanıttığı bir diğer yeni ürünse yeni AirPods Pro oldu. Bir önceki modele oranla iki kat daha başarılı bir aktif gürültü önleme sunacağı duyurulan yeni AirPods Pro’da 30 saate varan dinleme süresi buluyor. Yeni nesil AirPods Pro’nun fiyatıysa 249 dolar olacak.