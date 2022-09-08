Vergi uzmanı: iPhone 14 Pro’nun yaklaşık 20 bin lirası vergi

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Türkiye satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak belirlenen iPhone 14 Pro’nun yaklaşık 20 bin lirasının vergilerden oluştuğunu söyledi.

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ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün yeni akıllı telefon serisi iPhone 14’ü tanıttı.

Yeni iPhone’lardan en düşük fiyatlısı olan iPhone 14, depolama kapasitesine göre 30 bin 999 TL ile 38 bin 899 TL arasında değişirken, iPhone 14 Plus’ta bu fiyatlar 34 bin 999 TL ile 42 bin 899 TL arasında.

iPhone 14 Pro modellerindeyse Türkiye fiyatları resmen dudak uçuklatan cinsten. iPhone 14 Pro’da 39 bin 999 TL’den başlayan satış fiyatları, 53 bin 199 TL’ye kadar çıkıyor. En üst iPhone modeli olan iPhone 14 Pro Max’teyse Türkiye’de fiyatlar 43 bin 999 TL’den başlayıp 57 bin 199 TL’ye kadar ulaşıyor.

Bu fiyatlamanın büyük bir kısmıysa vergilerden oluşuyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Türkiye satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak belirlenen iPhone 14 Pro’nun yaklaşık 20 bin lirasının vergilerden oluştuğunu söyledi. Telefonun ABD’deki fiyatı 999 dolar (18 bin 200 TL).

Bingöl, bu vergilerin Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi gibi vergilerden oluştuğunu belirtirken, “Verginin, vergisinin, vergisini ödüyoruz ama yine de yetiremiyoruz…” dedi.