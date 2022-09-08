Steve Jobs’ın kızından iPhone paylaşımı: 13’ten 14’e geçerken ben

ABD’li teknoloji devi Apple’ın kurucularından Steve Jobs’ın kızı Eve Jobs, iPhone 14 etkinliğinin ardından yeni modellerle ilgili yaptığı paylaşımda, iPhone 14’ün 13’e benzediğini ‘ima‘ etti.

Apple, dün düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 14 serisi, Watch Series 8, Watch SE, Watch Pro ve AirPods Pro 2 cihazlarını tanıttı.

Ürün tanıtımlarının ardından, yeni cihazların bir önceki modellere benzediği eleştirileri yöneltildi.

Apple’ın kurucularından olan Steve Jobs’ın kızı Eve Jobs ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla İPhone 14’ü ‘ti’ye aldı.

Eve Jobs, iPhone 14’ün, Apple’ın bir önceki modeli 13’e benzediğinin ima edildiği bir fotoğrafı paylaştı: “Apple’ın bugünkü tanıtımından sonra iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben” ifadeleri yer alıyor.