Diken

Yaramazlara biraz batar!

Steve Jobs’ın kızından iPhone paylaşımı: 13’ten 14’e geçerken ben


ABD’li teknoloji devi Apple’ın kurucularından Steve Jobs’ın kızı Eve Jobs, iPhone 14 etkinliğinin ardından yeni modellerle ilgili yaptığı paylaşımda, iPhone 14’ün 13’e benzediğini ‘ima‘ etti.

Apple, dün düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 14 serisi, Watch Series 8, Watch SE, Watch Pro ve AirPods Pro 2 cihazlarını tanıttı.


Ürün tanıtımlarının ardından, yeni cihazların bir önceki modellere benzediği eleştirileri yöneltildi.

Apple’ın kurucularından olan Steve Jobs’ın kızı Eve Jobs ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla İPhone 14’ü ‘ti’ye aldı.

Eve Jobs, iPhone 14’ün, Apple’ın bir önceki modeli 13’e benzediğinin ima edildiği bir fotoğrafı paylaştı: “Apple’ın bugünkü tanıtımından sonra iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben” ifadeleri yer alıyor.

Apple iPhone 14 modellerini tanıttı: Türkiye fiyatları 57 bin 199 TL’ye kadar ulaşıyor

Vergi uzmanı: iPhone 14 Pro’nun yaklaşık 20 bin lirası vergi

Türkiye’de iPhone 14 alanlar bir tane de devlete alıyor

SON HABERLER