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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’nun ‘Plaka ağalığı bitecek’ diye başlattığı uygulama, oda başkanı Aksu’yu kızdırdı: Mahkemeye götürecek

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni taksi plakası uygulamasının hukuka aykırı olduğunu öne sürerek konuyu mahkemeye götüreceklerini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni uygulamayı “Taksi plakası ağalığı bitecek. Gözünüz bizde olsun” sözleriyle duyurmuştu. Buna göre artık taksi plakası satışında ‘şoförlük mesleği geçim kaynağı’ şartı aranacak. Ayrıca İBB, esnaf odaları ve emniyet birimleri temsilcilerinden oluşturacağı komisyonla mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacak.


Kendi aracı da taksimetre dolandırıcılığına karışmış olan Aksu, İBB’nin uygulamasına tepkili: “Bu kanuna ve hukuka aykırı. Plaka verme kanuna aykırı. Bunu biz İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak kesinlikle kabul etmiyoruz. İki ve üç arkadaş komşu tanıdık veya aile içinde bir araya gelerek bir ticari taksi satın alabiliyordu. ruhsat sahibi olup o ticari taksiden geçimini sağlayabiliyorlardı. ama bugün çıkan sistemle bir kişi taksi alınabilir. Burada bir kaos oluşacak . Bu kaosu da büyükşehir belediyemiz ortaya sürüyor.

Aksu’nun aracı vatandaştan fazla ücret aldı

Kamuoyuna taksimetre güncellemesi diye servis edilen haberlerin altında aslında bir dolandırıcılık hikayesi olduğunu yazmıştık. Buna göre taksiciler minimum yüzde 10 fazla ücret alarak üç yıl boyunca İstanbulluları dolandırmıştı. Bu nedenle ruhsatları askıya alınan taksiler de olmuştu. Bu taksilerden biri de Aksu’ya aitti. Konu UKOME toplantısında bizzat İBB yöneticileri tarafından gündeme getirilmişti.

Aksu, İstanbul’da taksi krizinin çözümünde kilit bir rol oynayacak olan 5 bin taksi projesini de reddeden isimlerden. İBB’nin bu önerisi sekiz defa UKOME’de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

İBB Ulaştırma Daire Başkanı Utku Cihan konuyla ilgili Diken’e yaptığı açıklamada siyasi nedenlerle engellendiklerini söylemişti: “İBB’nin taksi projesi yüzde yüz bu problemlere ilaç olacak. Çünkü şoförün fazla para alma meselesi ortadan kalkıyor olacak. Şoför artık İBB çalışanı olacağı için herhangi bir hatasında mutlaka gerekli cezai yaptırımlar uygulanacak.”

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