İmamoğlu'nun gittiği otelin iki yöneticisi adli kontrolle serbest

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gittiği ve korumasını kameraları bantladığı Le Meridien Hotel’in iki yöneticisi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Korumanın kamerayı bantladığı an / Le Meridien Hotel. Fotoğraf: AA

İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığı cumartesi ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkarmış, bunlardan 18’i bu sabah tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında İmamoğlu’nun Ekim 2024’te gittiği Le Meridien Hotel’in kameralarını bantlayan Çağlar Türkmen de var.

Soruşturma dosyasına göre İmamoğlu, o gün otelde Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat genel müdürü), Ertan Yıldız (İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu başkanı), Adem Soytekin (iş insanı), Fatih Keleş (İBB Spor Kulübü başkanı) ve Hüseyin Köksal’la (iş insanı) toplantı yaptı.

Başsavcılık kararıyla dün otelin genel müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen ikili, yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrolle serbest bırakıldı.