İmamoğlu’ndan ‘dezenfektan ihalesi’ yanıtı: Harcama ve ihale yetkilisi değilim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dezenfektan alımı ihalesinden ‘devletin zarara uğratıldığı’ iddiasına ‘harcama ve ihale yetkilisi olmadığını’ ifade ederek yanıt vermiş.

Fotoğraf: İBB

Söz konusu suçlamayla İmamoğlu hakkında ön inceleme başlatılmıştı.

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İBB’nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre İmamoğlu, kendisine 30 Nisan’da tebliğ edilen yazıya, 3 Mayıs’ta yanıt vermiş.

Buna göre ön inceleme soruşturmasını yürüten müfettişlere yolladığı savunma dilekçesinde, belediye başkanı olarak ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’, ‘Kamu İhale Kanunu’ ve ‘Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, ‘harcama ve ihale yetkilisi’ sıfatlarının bulunmadığını belirten İBB başkanı, Danıştay 1’nci Dairesi’nin benzer bir konuda, bir belediye başkanı hakkında verilen soruşturma izni kararına karşı yapılan itirazı kabul ettiğinin de altını çizmiş.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, bütçeden yapılacak harcamalarda sürecin, harcama talimatı ile başlayıp, hak sahibine ödeme yapılması ile son bulduğu bilgisinin paylaşıldığı dilekçede, “5018 sayılı Kanun’da, giderin yapılmasından ödeme aşamasına kadar tüm işlemlerin harcama yetkilisinin gözetim ve denetimi altında, onun emir ve talimatı ile yürütülmesi öngörüldüğünden, sorumluluk konusunda da ‘harcama yetkilisi’ ön plana çıkmaktadır” denildi.

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Daha önce Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde ‘ellerini arkadan bağlayarak yürümesi’ ve yerlerine kayyım atanan Diyarbakır, Mardin ve Kayapınar (Diyarbakır) belediye başkanlarıyla bir araya gelmesi nedeniyle İmamoğlu hakkında ön inceleme başlatılmış, İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu hakkında ‘görevden uzaklaştırılan HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve Fatih Sultan Mehmet’in türbesine saygısızlık yaptığı’ iddialarıyla ilgili soruşturma izni vermemişti.