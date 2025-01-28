İmamoğlu: Türkiye yeni bir 'dokunan yanar' dönemine girmiştir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Barış Pehlivan ve Serhan Asker’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi: “Haber yapmanın suça dönüştüğü bir garabetin içindeyiz”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: AA

Pehlivan, dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın’la konuşmuş, söz konusu görüşmenin kaydı Halk TV’de yayınlanmıştı.

İstanbul başsavcılığı, Halk TV sunucusu, yetkilileri ve Pehlivan hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Polis, Pehlivan’ı Halk TV binasının önünde gözaltına aldı.

Diken’in edindiği bilgiye göre ekipler Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüğü Pehlivan’ın gözaltı gerekçesine dair bilgi vermedi.

Pehlivan’dan sonra Halk TV’nin sorumlu müdürü Serhan Asker de gözaltına alındı.

İmamoğlu, X hesabından gözaltılara ilişkin açıklamasında ‘Türkiyenin yeni bir ‘dokunan yanar’ dönemine girdiği’ni söyledi.

İmamoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Türkiye yeni bir ‘Dokunan Yanar’ dönemine girmiştir. Hukuktan gelen gücün çok aleni istismar edildiğini ve toplumun her kesimine korku salınmaya çalışıldığını görüyoruz. Korkmayacağız ve susmayacağız. Korkmayın ve Susmayın! Gazeteci Barış Pehlivan’ın ve Serhan Asker’in gözaltına alınması utanç verici bir uygulamadır.

Adaletsizliğin sıradan bir iktidar pratiği haline geldiği, aparat bilirkişinin inceleme konusu bile olmadığı buna karşın haksızlığı, hukuksuzluğu haber yapmanın suça dönüştüğü bir garabetin içindeyiz. Sandık gelecek, hepsi bitecek.”