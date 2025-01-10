İmamoğlu: Şam Valiliği TBB’nin ziyaretini iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şam Valiliği’nin Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) Suriye’ye ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: AA

27 Aralık’ta İmamoğlu, TBB heyetinin Suriye’yi ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Konuya ilişkin bir gazetecinin sorusuna İmamoğlu şöyle yanıt verdi:

“Şam Valiliği yazılı olarak TBB heyetiyle görüşme, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinin sonrasına ertelendi diyerek randevuyu iptal etti.

Bu çok vahim bir durumdur. Bu iptali doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanı ziyaretinden önce bu görüşmenin yapılmasının nesi doğru değil? Bu tür kurum ve kuruluşların gitmesini de ben olumlu bulurum.

Teyitli bir randevunun altı saat sonra iptali için kimler devreye girdi, kimler müdahale etti? Bu soruları soruyorum ama cevabını bildiğim bir soruyu sorduğumu da düşünüyorum. Aynı zamanda toplumunda özellikle bu işle ilgilenen herkesin bunun cevabını bildiğini ve devreye girenlerin kim olduğunu herkesin bildiğini biliyorum.”