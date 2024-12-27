İmamoğlu: TBB heyeti en kısa sürede Suriye'yi ziyaret edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) heyetinin en kısa sürede Suriye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: İBB

TBB Genel Merkezi’nde her ay düzenlenen encümen toplantısına başkanlık eden İmamoğlu, toplantının ardından şu açıklamaları yaptı:

*Türkiye, Suriye belediyeleri arasında iç savaş nedeniyle kesintiye uğrayan ilişkilerinin yeniden tesisi ve sürdürülebilir bir zeminde yürütülmesinin koşullarını Suriyeli yetkililerle çalışmak istiyoruz. Bu çerçevede TBB olarak başta Şam olmak üzere Suriye’deki şehirlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, iki ülke belediyeleri arasındaki işbirliğini yeniden tesis etmek ve sürdürülebilir bir zemine oturtmak birliğimiz üyesi belediyelerin desteğini koordine etmek amacıyla da TBB heyetinin en kısa zamanda Suriye’yi ziyaret etmesini hep birlikte kararlaştırdık.

İlk aşamada Şam’a gerçekleştirilmesi öngörülen ziyaret sırasında Türkiye’deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin gönüllü ve onurlu şekilde geriye dönüş ihtiyaçlarının karşılanması için yerel yönetimler arasında işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi ve bu doğrultuda somut adımların planlanmasında hedeflenmektedir.

*TBB üzerinden şehirlerimizin Suriyeli belediyelere verecekleri kapsamlı desteğin farklı etnik ve inanç gruplarından oluşan Suriye halkının tamamının barış, huzur ve refah içinde yaşamasına önemli katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz.

*Yine birliğimiz olarak Suriye’nin yeniden ayağa kalkma sürecinde hem ülkemiz hem de komşumuz Suriye için elimizden gelen desteği yapmaya ve yerel yönetimler olarak vazifemizi en üst seviyede yerine getirmeye de hazırız.

*Bu ilk ziyaretimizin gerçekleştirilmesi için Dışişleri Bakanlığımız ve Şam Büyükelçiliğimiz ile hafta başından beri yürüttüğümüz diplomasi çerçevesinde eş güdüm içerisinde hareket ediyoruz. Bu anlamda destek olan ve yön veren bakanlığımıza da buradan teşekkür etmek isteriz. Umarım kısa zamanda bu girişimimiz olumlu sonuçlanır ve heyetlerimiz güvenle Şam’a gider.