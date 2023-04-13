İmamoğlu: Kınık görevden alındığında Kızılay’a bağışlar artar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, düşen kan bağışlarının mevcut Kızılay yönetimi görevden alındığı anda artacağını söyledi.

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İmamoğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Kızılay çok kan kaybetti. Kızılay’ın başındaki şahıs bu görevde olduğu müddetçe kan bağışı sorun olmaya devam edecek. Bu yönetime milletin güveni kalmadı. Ertelenen ameliyatlar, tükenen stoklar büyük sorun! Emin olun, bu yönetim görevden alındığı anda bağışlar hızla artacaktır.”

Kızılay çok kan kaybetti.



Kızılay’ın başındaki şahıs bu görevde olduğu müddetçe kan bağışı sorun olmaya devam edecek. Bu yönetime milletin güveni kalmadı. Ertelenen ameliyatlar, tükenen stoklar büyük sorun! Emin olun, bu yönetim görevden alındığı anda bağışlar hızla artacaktır. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 13, 2023

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Kızılay, tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı. Kan stoğunun asgari seviyenin altına gerilediğini duyuran Kızılay, bağış çağrısında bulunmuştu.

Muhalefet liderleri dahil kan çağrısı yapılsa da beklenen bağış miktarına henüz ulaşılamadı.