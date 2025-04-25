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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu cezaevi koğuşunu paylaştı: Ben çizdim, arkadaşlarım resmetti

Silivri Cezaevi’nde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin çizip arkadaşlarının resmettiği koğuşunu paylaştı.

Fotoğraf: @ekrem_imamoglu / X

İmamoğlu, çizimi X hesabından şu notla paylaştı: “Ben odamı çizdim, arkadaşlarım da resmettiler. Hücremin duvarına şanlı bayrağımız asılı. Tüm Türkiye’ye çağrımı yineliyorum. 19 Mayıs’a kadar evlerde, iş yerlerinde, köylerde, şehirlerde, arabalarda, telefonlarda Türk bayrağımız olsun. Milli egemenliğimizin sembolü her yerde olsun.”


İmamoğlu, İBB odaklı soruşturmalarda 19 Mart’ta gözaltına alınmış, 23 Mart’ta ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

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