ILO: Yapay zeka endişe edildiği kadar işgücü kaybına yol açmayacak

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo “Yapay zeka endişe edildiği kadar işgücü kaybına yol açmayacak” dedi.

Gilbert F. Houngbo. Fotoğraf: AA

Houngbo, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasındaki ’55’inci Yıllık Toplantıları’ kapsamında uluslararası işgücü piyasaları ve yapay zekanın mesleklere etkisine ilişkin konuştu.

Yapay zekanın meslekler üzerindeki etkisi ve bu dönüşüm sürecinin dikkatle yönetilmesi gerektiğini belirten Houngbo, “Yapay zeka nedeniyle milyonlarca iş kaybolmuş olsa da çok daha fazla yeni iş yaratıldı” dedi.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitimin önemine dikkati çekerek bu eğitimlerin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Houngbo şunları söyledi:

* Yapay zeka endişe edildiği kadar işgücü kaybına yol açmayacak. Benim asıl endişem, yapay zekanın yol açacağı iş kayıpları değil yapay zekanın işgücündeki eşitsizlikleri derinleştirme potansiyeli.

* Yapay zekanın insan merkezli olması gerekiyor. Bu teknoloji, insanların yaşam kalitesini artıracak bir araç olarak kullanılmalı. Eğitim ve yetenek kazandırma süreçleri, işgücü piyasasının yapay zekanın etkileriyle başa çıkabilmesi için kritik önemde.

* Yapay zeka, henüz bu tür yumuşak becerilerin yerini alamıyor. Gençlerin bu becerileri geliştirmesi, işgücü piyasasında avantaj elde etmelerini sağlayacaktır. Gençlerin teknolojiye yatkınlığı umut verici ancak iş gücü piyasası ve eğitim sistemleri arasındaki uyumun artırılması gerekiyor.

Covid-19 salgını döneminde yaygınlaşan hibrit ve uzaktan çalışma modelinin dünyada nasıl devam ettiğine ilişkin Houngbo “Bazı şirketler çalışanlarını tam zamanlı ofis çalışmalarına geri çağırsa da bu konuda küresel ölçekte standart bir yaklaşım yok” dedi.

Houngbo, hibrit modellerin çalışanların iş-yaşam dengesini sağlamada önemli bir rol oynadığını belirterek konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Gençler, yalnızca maaş için değil anlamlı ve tatmin edici işler arıyor. Hibrit ve esnek çalışma modelleri, bu dengeyi sağlamada kritik bir rol oynayabilir.”