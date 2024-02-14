İliç’te aktivist Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı

Yıllardır Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madenine ve siyanür tehlikesine dikkat çeken çevre aktivisti Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Gerekçe ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik.’

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Cezayirlioğlu dün Diken’e yaptığı açıklama şunları demişti: “Üzerine siyanür ve çeşitli kimyasalların boca edildiği toprak bu. Şu an Türkiye’nin değil dünyanın en büyük felaketi yaşanıyor. Davalarımı kapattılar hep. Burada Burada 200 milyar dolarlık ranttan bahsediyorum. Eğer bu kimyasallar Fırat’a karışırsa Türkiye’nin tarımı bitecek”

13 Şubat’ta öğle saatlerinde İliç’te Çöpler Anagold Altın Madeni’nin ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Resmi açıklamalara göre toprağın altında kalan dokuz işçi kaldı.

Fırat Nehri’ne dikkat çekerek ‘siyanürlü toprağın kaydığını’ söyleyen Cezayirlioğlu, bölgeye gitmek istediğinde jandarma engeliyle karşılaştı.

Diken’e bilgi veren avukatı İsmail Hakkı Atal, akvistin kahvede oturduğu sırada ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçu gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi.