İkinci el araç pazarı yüzde 7 daraldı

İkinci el otomobil pazarı geçen yıl 2020’ye göre yüzde 7 oranında daraldı.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç’a göre pandemi kaynaklı ekonomik zorluklar, kurdaki dalgalanmalar ve sıfır araç üretimindeki tedarik sorunları düşüşte öne çıkan gelişmeler.

Erkoç’un değerlendirmeleri şöyle: ”2020 yılının son 3 ayında başlayan daralma 2021’in neredeyse son 3 ayına kadar devam etti. Araç yokluğu ve kurda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle yaşanan fiyat artışları ikinci el pazarını olumsuz yönde etkiledi. EBS Danışmanlık’tan aldığımız verilere göre 2020 yılında 6 milyon 477 bin 153 adet olarak gerçekleşen ikinci el pazarı, 2021 yılını 6 milyon 15 bin 36 adetle kapattı. Pazarda yüzde 7,1 oranında bir düşüş var.”

Satışların yarısından fazlası 10 yaş üstü

2021’de satılan ikinci el otomobillerin yüzde 54’ünün 10 yaş ve üzeri araçlardan oluştuğunun altını çizen Erkoç şöyle devam etti: ”Veriler ışığında satılan araçların yüzde 81’i beş yaş, yüzde 54’ü ise 10 yaş ve üstü, yüzde 40’ı ise 15 yaş ve üzerinde araçlardan oluşuyor. Fiyatlar yükselirken alım gücü düşüyor. Bu da talebi ikinci ele yöneltiyor.”

Erkoç son olarak çip krizinin 2022’nin ikinci yarısına kadar üretimi aksatmaya devam edeceğini ve otomotiv sektörünün canlanması için uzun vadeli bir çözümün gerekliği olduğunu dile getirdi: ”Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) limitlerinde düzenleme yapılıyor ancak döviz artınca araç fiyatları da arttığı için düzenlemenin etkisi kısa süreli oluyor. Araç fiyatlarında uzun vadeli bir çözüm için döviz kurunun düşmesi ve ÖTV indirimi gerekli.”