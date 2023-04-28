İki grafikle Merkez Bankası’nın boşaltılan kasası

Merkez Bankası’nın (MB) eski başekonomisti Hakan Kara, son dönemde eriyen döviz rezervlerinin desteklenmesi için altınların satılmasını iki grafik paylaşarak ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Merkez Bankası, ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi uzun süredir belli bir seviyede tutmaya çalışıyor.

Bloomberg’in hesabına göre Merkez Bankası, Aralık 2021’den 20 Mart 2023’e kadar döviz kuru piyasalarına 128 milyar dolar büyüklüğünde müdahale etti. Bu müdahalenin son bir ayda daha da arttığı görülüyor.

Müdahalenin hızlanması, rezervleri de eritiyor. Merkez Bankası bu nedenle son dönemde altın satmaya başladı.

Banka rezervleri desteklemek için 3 Mart-21 Nisan arasında 72 tonluk (4,7 milyar dolar) altın sattı.

Diğer yandan Darphane’nin altın üretimi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 408 artarak 9 milyon 888 bin 350 adede ulaştı.

Ekonomist Hakan Kara da bugün, Twitter hesabından iki grafik paylaştı.

Kara, grafiklerle ilgili “Merkez Bankası’nın son dönemde altın ve fiziki döviz banknotları likit rezerve çevirme gayretinde olduğunu söylemek mümkün” yorumunu yaptı. Yani Kara, Merkez Bankası’nın rezervleri desteklemek için altın sattığını dile getirdi.

Grafik: @e507