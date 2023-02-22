İhmali bulunan CHP’lilerin belediye başkanlığı düşürülebilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisine bağlı belediye başkanlarının yıkılan binalarda bir ihmali bulunursa istifanın isteneceğini belirtti. Torun, başkanların meclis üyeleri vasıtasıyla görevlerinin sonlandırılabileceğini söyledi.

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7,7 ve 7,6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra belediyelerin ihmallerinin olup olmadığı tartışılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hatay’da, uzmanlardan oluşturulacak bir heyetin CHP’li belediyelerin sorumluluklarını araştırması için talimat verdiği de ortaya çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu, dün Meclis’teki grup toplantısında depremde partisinin sorumluluğu hakkında, “İğneyi biraz da kendimize batırmak zorundayız” demişti.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bu çıkışı CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a sordu.

‘CHP’li yerel yöneticilerin sorumluluklarına ilişkin başlattığı soruşturmaya dikkat çeken’ Torun, yerel yöneticilerin depremdeki yıkımlarda kusuru görülürse istifasının isteneceğini kaydetti. Torun’a göre bu da olmazsa partiyle ilişkisinin kesilip, belediye meclisleri aracılığıyla görevine son verilmesi planlanıyor.

Torun, CHP’li belediyelerin sorumluluğu hakkında şunları kaydetti: “Hiçbir belediye başkanımızı sorumluluk almadığı yönünde suçlamamız mümkün değil. Ama bu kadar söz karşısında da duymamazlık yapıp, sessiz kalamazdık. Eğer bir sorun varsa bütünüyle ortaya konulur, asıl sorumluların kim olduğu gösterilir. Ama baştan çıkış da hiçbirimiz, ‘Onlar ne yapsın, onlar da yapması gerekeni yapmıştır’ deme hakkına sahip değiliz…”