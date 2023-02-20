Kılıçdaroğlu talimat verdi: Hatay’daki CHP’li belediyelerin sorumlulukları araştırılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay’da, uzmanlardan oluşturulacak bir heyetin CHP’li belediyelerin sorumluluklarını araştırması için talimat verdi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaklaşık 14 milyon yurttaşın etkilendiği depremde en az 41 bin 156 yurttaş yaşamını yitirdi. Depremde en ağır hasar şehirlerin başında Hatay geliyor.

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ANKA’nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, depremin yıkıma neden olduğu Hatay’da yerel yönetimlerin sorumlulukların araştırılması için talimat verdi.

CHP Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında konunun uzmanlarından oluşturulacak bir heyet, büyükşehir belediyesinin yanısıra, Arsuz, Defne ve Samandağ belediyesinin deprem felaketinin sonuçlarına ilişkin sorumluluklarının araştıracak.

Son olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, istifa ettiğine dair iddiayı yalanlamıştı.