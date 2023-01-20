Google binlerce kişiyi işten çıkaracak

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in çalışanlarına gönderdiği notta şirketin 12 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Bu, şirketin toplam işgücünün yüzde 6’sına denk geliyor.

Google işten çıkarmalara hazırlanıyor. (Reuters)

Alphabet CEO’sunun çalışanlara gönderdiği nota Reuters ulaştı. Notta işten çıkarmaların dünya genelinde olacağı belirtildi.

Alphabet’in rakibi Microsoft dün 10 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarma dalgası

Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarma dalgası hızla devam ediyor. Pandemi sırasında çalışan sayılarını yükselten teknoloji şirketleri, gelecekteki mali belirsizlikle ilgili endişelere yanıt olarak çalışanlarını işten çıkarıyor.

Facebook ve WhatsApp’ın ana şirketi Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin dünya çapındaki personelinin yaklaşık yüzde 13’ünü işten çıkaracağını bildirmişti. Bu oranın 11 binden fazla çalışanı kapsayacağı tahmin ediliyor.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon da 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. Bu şirket tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgası.