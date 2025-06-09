İBB odaklı operasyonlarda tutuklanan Atayman'ın oğlu: Annem yerde yatıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı operasyonlar kapsamında tutuklanan eski Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman’ın oğlu annesinin şartlarına isyan etti.
Atayman, İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınmış 23 Mart’ta tutuklanmıştı. Geçen hafta da Afyon’a sevk edilmişti.
Atayman’ın oğlu Efe Çakır sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
“İBB Medya AŞ eski genel müdürü annem İpek Elif Atayman, sürüldüğü afyon cezaevinde 5 gündür yerde yatıyor. Devletine milletine maddi ve manevi hiç bir yanlışı olmayan sicili tertemiz bir insana yapılan bu insanlık dışı hareket kabul edilemez.”