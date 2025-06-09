İBB odaklı operasyonlarda tutuklanan Atayman'ın oğlu: Annem yerde yatıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı operasyonlar kapsamında tutuklanan eski Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman’ın oğlu annesinin şartlarına isyan etti.

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Atayman, İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınmış 23 Mart’ta tutuklanmıştı. Geçen hafta da Afyon’a sevk edilmişti.

Atayman’ın oğlu Efe Çakır sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“İBB Medya AŞ eski genel müdürü annem İpek Elif Atayman, sürüldüğü afyon cezaevinde 5 gündür yerde yatıyor. Devletine milletine maddi ve manevi hiç bir yanlışı olmayan sicili tertemiz bir insana yapılan bu insanlık dışı hareket kabul edilemez.”