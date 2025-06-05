İBB soruşturması: Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik'e 'etkin pişmanlık'tan tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ iddialarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Nuhoğlu’nun Nuhoğlu İnşaat ile Trend İnşaat şirketlerine de el konulmuştu.

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Seyfi Beyaz da ifadesinde Atik’in kendisinden rüşvet istediğini iddia etmişti.

AA’nın aktardığına göre Nuhoğlu’nun 1 ve 4 Haziran’da, Atik’inse 13-30 Mayıs ve 4 Haziran’da etkin pişmanlık kapsamında ifade vermek istediler.

Nuhoğlu ve Atik adli kontrol şartıyla tahliye edildiler.