İBB'den 'villa' yalanlaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) “İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ ödeme çıkartıp villa aldırdılar” iddiasını yalanladı.

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İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında ‘etkin pişmanlık’tan yararlanarak dün salıverilen iş adamı Ali Nuhoğlu ifadesinde İBB yönetimini “Ödemelerimizi almak maksadıyla bize belli bir komisyon vermemiz hususu dayatıldı” diye suçlamıştı.

Şirketi Güllüce Tarım’ın Sarıyer’deki iki villasını da bu nedenle İmamoğlu İnşaat’a devrettiğini öne süren Nuhoğlu şunları demişti:

“Sarıyer’de bulunan ve Güllüce Tarım üzerine almış olduğum, iki villanın şirket ile beraber İmamoğlu İnşaat’a devri hususuna açıklık getirmek istiyorum.

2021’de hatırladığım kadarıyla bu villaların alınması hususunda yardımcı olmam için Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde Tuncay Yılmaz beni aradı bana ‘Biz burayı Ekrem İmamoğlu’na almak istiyoruz şu anda nakit durumumuz buna uygun değil. Kendi gayrimenkullerimizi sattıktan sonrasında sizden bu villaları almış olduğunuz şirketi olarak devralacağız’ dedi.

Ben Tuncay Yılmaz’a ‘şirketimin durumunun iyi olmadığını bunu şu aşamada satın alamayacağımı’ söyledim. Tuncay Yılmaz bana ‘İSKİ’de olan alacaklarımdan ödeme çıkartılacağını bu suretle satın alabileceğimi’ söyledi. (Diken’in notu: İmamoğlu İnşaat A.Ş’nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklandı.)

Bu süreçte benim İSKİ’de 500 milyona yakın uzun zamandır alamadığım alacaklarımın vardı. Şirketim nakit sıkışıklığından dolayı zor durumda olduğundan bu alacaklarımı alabilmek amacıyla bu teklifi kabul etmek zorunda kaldım.

Tarafıma yapılan bir kısım ödeme ve öz kaynaklarım ile Sarıyer’de bulunan iki adet villayı kurmuş olduğum, Güllüce Tarım A.Ş.’ye aldım. Bu villaları satın almamda devre kadarki süreç içerisinde bu villaların bulunduğu şirkete ilişkin tüm mali ve muhasebe, vergi tüm işlemlerinin takibini İmamoğlu İnşaat’ın yetkilileri yürütmüştür.

Bu şirketi ben 2024 Mart’ta İmamoğlu İnşaat’a devrettim. Devirle alakalı bu süreçte 15 milyon lira ve Beylikdüzü’nde 6+1 villa vereceklerine (toplamda 48 milyon lira) ilişkin bir sözleşme yapıldı.

Bu olayların basında çok tartışılması üzerine şubat ayı içeresinde formaliteden bir ek sözleşme 87 milyon lira cari borç tanımı altında ne olduğu belirsiz ibare eklediler. Eğer bu para ödenmediği takdirde iki adet daha villanın verileceğine dair sözleşmenin kapsamını genişlettiler.

Şirketin devrinden sonrasında toplam bedeli 15 milyon olan üç adet çek verildi. Söz konusu olayın meydana geliş şekli anlattığım gibidir. Güllüce Tarım benim üzerimdeyken söz konusu villalara yapılan yaklaşık 15 milyonluk tadilat işleri de tarafımca karşılanmıştı.

Bana verilen 15 milyonluk üç adet çekte villalar benim üzerimdeyken yapmış olduğum tadilat masraflarıma ilişkindir. Tadilat yapan taşeronları da bize Tuncay Yılmaz yönlendirdi.

Ödemelerimizi almak maksadıyla bize belli bir komisyon vermemiz hususu dayatıldı. Ben her ne kadar bu durumu başta kabullenmesem de ticari olarak zorlanmam neticesinde bana yapılan bu teklifi kabul etmek durumunda kaldım.

Bu bahsetmiş olduğum görüşmeleri Fatih Keleş’le yapıyorduk. Yine ödeme trafiğini Ekrem İmamoğlu adına yöneten kişi Fatih Keleş’tir. (Diken’in notu: İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş 19 Mart’ta İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınmış 23 Mart’ta da tutuklanmıştı.)“

İBB’den yalanlama

İBB Tekzip X‘ten iddiaları şöyle yalanladı:

“Hiçbir belgede İSKİ ile İmamoğlu İnşaat arasında doğrudan bir ihale ilişkisi bulunmamaktadır.

Sunulan belgelerde Güllüce Tarımcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile İmamoğlu İnşaat A.Ş. arasında taraflarca noter huzurunda düzenlenmiş açık ticari işlemler yer almaktadır.

Komisyon ya da kamu zararı iddiasını destekleyen hiçbir resmi evrak, fatura, ödeme dekontu veya mahkeme kararı mevcut değildir.

Açık belgelere göre Güllüce Tarımcılık A.Ş.’nin 100 hissesinin İmamoğlu İnşaat A.Ş. tarafından 48 milyon lira bedelle satın alındığı açıkça kayıt altına alınmıştır (Noter onaylı karar defteri – 04.03.2024).

Yine taraflar arasında yapılan protokolde 87 milyon liralık bir borcun ödenmesi karşılığında İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan iki taşınmazın devri taahhüt edilmiştir.

Güllüce Tarımcılık A.Ş.’nin 87 milyon liralık borcu İmamoğlu İnşaat tarafından üstlenilmiş; ‘Ödeme taksitli yapılacak, taşınmaz devri ise yapı kullanım izni sonrası gerçekleşecektir. Ayrıca şirket hisseleriyle birlikte şirketin mevcut borçları da devralınmıştır’ ifadeleri anlaşmada açıkça yer almıştır.

Kesin olan doğru şudur: Şirket alımı, borç devri ve gayrimenkul protokolüyle olur. Rüşvet de taksitle, noterle, vade planıyla olmaz.”