Diken

Yaramazlara biraz batar!

İBB eylemleri: Akademisyen Levent Dölek ve üç kişi için tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaları protesto eylemlerinde gözaltına alınıp tutuklanan akademisyen Levent Dölek ve üç kişi için tahliye kararı verildi.

Fotoğraf: X /. CHP

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İBB binasının bulunduğu Saraçhane başta olmak üzere birçok yerde eylemler yapılmış, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.


İstanbul başsavcılığı, 8 Nisan’da İstanbul’daki eylemlerle ilgili toplam ayrı 20 soruşturma yürütüldüğünü, 829 kişiden 819’una kamu davası açıldığını duyurmuştu. Başsavcılık açıklamasına göre 278’i tutukluydu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise dün tutuklu sayısını 270 olarak vermişti.

ANKA‘nın haberine göre İstanbul 61’inci Asliye Ceza Mahkemesi, Dölek ve üç kişinin tahliyesine karar verdi.

Dört isim de ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ten yargılanıyordu.

Berkay Gezgin dahil: 102 gence daha tahliye kararı

İBB eylemleri: 25 genç için tahliye kararı

İBB eylemlerine 20 soruşturma: 819 kişiye dava

İmamoğlu tutuklu gençler için tüm partileri göreve çağırdı

İBB eylemleri: Tutuklular hüküm giyerse siyasi yasaklı olacak

İBB eylemleri: 139 kişiye üçer yıla kadar hapis istemi

SON HABERLER

DEM Parti: Dünden daha umutluyuz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmenin DEM Parti’nin açıklamasında “Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz” denildi.

Kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun bazı kesimlerinde kar, rüzgar ve zirai don bekliyor.