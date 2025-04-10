İBB eylemleri: Akademisyen Levent Dölek ve üç kişi için tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaları protesto eylemlerinde gözaltına alınıp tutuklanan akademisyen Levent Dölek ve üç kişi için tahliye kararı verildi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İBB binasının bulunduğu Saraçhane başta olmak üzere birçok yerde eylemler yapılmış, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul başsavcılığı, 8 Nisan’da İstanbul’daki eylemlerle ilgili toplam ayrı 20 soruşturma yürütüldüğünü, 829 kişiden 819’una kamu davası açıldığını duyurmuştu. Başsavcılık açıklamasına göre 278’i tutukluydu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise dün tutuklu sayısını 270 olarak vermişti.

ANKA‘nın haberine göre İstanbul 61’inci Asliye Ceza Mahkemesi, Dölek ve üç kişinin tahliyesine karar verdi.

Dört isim de ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ten yargılanıyordu.