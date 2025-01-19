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Yaramazlara biraz batar!

Hollanda'dan Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına 'sahte içki' uyarısı

Hollanda’dan Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarına, son günlerde artan ölümlerin nedeni sahte içki konusunda uyarı geldi.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

Hollanda Dışişleri Bakanlığı açıklamasında İstanbul’da son aylarda alkol nedeniyle onlarca kişinin öldüğünü belirtti.


Bakanlık, İstanbul’da bu hafta içinde sahte içki tüketimi nedeniyle hastanelere başvuran 100’den fazla kişiden 38‘inin ölmesi üzerine Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi.

İçkinin metanolle kirlendiğine işaret edilen açıklamada “Lütfen İstanbul’da ve Türkiye’nin diğer yerlerinde dikkat edin” dendi.

NL Times’ın haberine göre bakanlığın güncellediği yeni seyahat uyarısında Türkiye’ye seyahat edecek Hollanda vatandaşlarına şu önerilerde bulunuldu:

  • Alkollü içecekleri yalnızca alkol satışına izin verilen resmi mağazalarda satın alın. Şişelerin kapalı olup olmadığını dikkatlice kontrol edin.
  • Yalnızca güvenilir bar ve restoranlara gidin. Dışarıda ya da birinin evinde, evde hazırlanmış alkollü içecekleri içmeyin.
  • Yiyecek ve içeceklerinize her zaman dikkat edin.

Hollanda, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkelerin başında geliyor. Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin Hollanda vatandaşı tatil için Türkiye’yi tercih etmişti.

Hollanda, aynı zamanda Almanya ve Fransa’dan sonra Avrupa’da en fazla Türk vatandaşının yaşadığı üçüncü ülke.

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