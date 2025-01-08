Hollanda’da Müslüman polisler Kuran üzerine yemin edecek

Hollanda’da ağırlıklı olarak Hıristiyan ögeler taşıyan polis görev yemini değiştirildi.

Müslüman, Yahudi veya Hindu gibi diğer dinlere mensup polis memurları, göreve başlarken kendi inanç ve kutsal kitapları üzerine yemin edecek.

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Temsilciler meclisinin devlet memurlarının yeminini modernleştirme yönündeki kararının ardından güvenlik ve adalet bakanlığınca hazırlanan düzenleme 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girdi.

Reformatorisch Dagblad gazetesine konuşan polis sözcüsüne göre yemin yalnızca önemli bir formalite değil, aynı zamanda polis memurlarının hangi ahlaki pusulayı kullanarak hareket ettiğini ifade etmesinin de bir yolu.

Sözcü, bu düzenlemenin, herkesin polis karşısında kendini rahat hissetmesinin önemli olduğu Hollanda toplumundaki çeşitliliğe bir yanıt olarak görüldüğünü vurguladı.

Hollanda Polis Sendikası, yeni düzenlemeden memnun. Sendikaya göre çoğunlukla Hıristiyan eğilimli uygulamaların değişik inançları da kapsayacak biçimde düzenlenmesinin zamanı gelmişti.

Aşırı sağ partiler ise karara tepkili. Hükümetin büyük ortağı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders’e göre bu ‘delilik.’

Muhafazakar partiler de yeni düzenlemenin Hıristiyan geleneklerini aşındıracağını ve karmaşaya yol açacağını savunuyor.