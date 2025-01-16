İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 33'e çıktı

İstanbul’da sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü öldü.

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Alınan bilgiye göre sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 88 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 33’ü yaşamını yirdi, dördü taburcu edildi.

Hastanede yatan 48 hastadan 29’u entübe edildi.

Hastalardan biri tedaviyi reddetti, ikisi de hastaneyi izinsiz terk etti.

2025’te 29 ton sahte içkiye el kondu

2025’te piyasaya büyük miktarda alkol sürdüğü tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bunlardan dördü çıkarıldıkları mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden sekizinin işlemi sürüyor, üçü serbest.

1 Ocak’tan bu yana kent genelinde 29 ton sahte içkiye el kondu.

Sahte içki sattığı tespit edilen 64 işletmenin ruhsatının iptal edilerek kapatıldı. İşletme yetkilileri hakkında adli süreç başlatıldı.

2024’te toplam 302 ton sahte içkiye el konmuştu.