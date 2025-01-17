İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüştü.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ‘görüşmenin en önemli başlığının PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çalışma koşullarının olduğunu ve bazı gelişmelerin olacağını’ söyledi.