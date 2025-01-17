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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

İstanbul’da sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 92 kişiden 37’si öldü.

Fotoğraf: AA

Dün gece sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 88 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurmuştu. Metanolden zehirlenen hastalardan 33’ü ölmüş, dördü taburcu edilmişti.


DHA’nın haberine göre son dört günde sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı 92’ye yükseldi. 92 kişiden 37’si hayatını kaybetti, 27 kişiyse entübe edildi.

2025’te 29 ton sahte içkiye el kondu

2025’te piyasaya büyük miktarda alkol sürdüğü tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bunlardan dördü çıkarıldıkları mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden sekizinin işlemi sürüyor, üçü serbest.

1 Ocak’tan bu yana kent genelinde 29 ton sahte içkiye el kondu.

Sahte içki sattığı tespit edilen 64 işletmenin ruhsatının iptal edilerek kapatıldı. İşletme yetkilileri hakkında adli süreç başlatıldı.

2024’te toplam 302 ton sahte içkiye el konmuştu.

İstanbul’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 33’e çıktı

Bir rakı grubuna daha zam

Bir şarap grubuna zam

Bir ithal içki grubuna daha zam

İstanbul’da son 48 saatte sahte içkiden 23 kişi öldü

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