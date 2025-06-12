Hindistan'daki uçak kazası, son dönemdeki benzer kazaları hatırlattı

Hindistan’da 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşmesi, dünyada son bir yıldaki benzer kazaları gündeme getirdi.

Güney Kore’de 29 Aralık 2024’teki uçak kazasında 179 kişi ölmüştü. Fotoğraflar: AA

Air India’ya ait ‘Boeing 787-8 Dreamliner’ tipi yolcu uçağı Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde bulunan Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na gitmek üzere havalandıktan beş dakika sonra düşmüştü.

Uçağın bir doktor yurdu üzerine düştüğü açıklanmıştı.

Hindistan Sivil Havacılık İdaresi uçakta 230’u yolcu, 12’si mürettebat 242 kişinin bulunduğunu duyurmuştu.

Yolcuların 169’u Hindistan, 53’ü Britanya, yedisi Porkekiz, biriyse Kanada vatandaşıydı. Polis 204 kişinin öldüğünü doğruladı.

Ölen ve yaralananların uçaktaki kişilerden mi, yerleşim yerindekilerden mi olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.

Kaza, son bir yılda dünya genelindeki birçok kişinin öldüğü benzer kazaları akıllara getirdi.

Ocakta aynı gün iki büyük uçak kazası

ABD’nin başkenti Washington yakınlarında 29 Ocak’ta 60 yolcu ve dört kişilik mürettebatı taşıyan American Airlines’a ait yolcu uçağıyla üç askeri personelin bulunduğu helikopter çarpıştı. Nehre düşen hava araçlarından kurtulan olmadı.

Aynı gün Güney Sudan’daysa ‘Beechcraft 1900D’ tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Uçaktaki 21 kişiden 20’si öldü.

Öte yandan 17 Mart’ta Orta Amerika ülkesi Honduras’ta 18 kişiyi taşıyan küçük bir uçak denize düştü. Roatan adasından Trujillo kentine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra düşen uçağın enkazında 12 kişinin cesedine ulaşıldı.

22 Mayıs’ta da ABD’nin California eyaletindeki San Diego kentinde ‘Cessna 550’ tipi küçük bir uçağın yerleşim yerine düşmesi sonucunda da altı kişi hayatını kaybetti.

2024’ün son yarısında büyük kazalar meydana geldi

Azerbaycan Havayolları’nın (AZAL) Bakü-Grozni seferini yapan uçak 25 Aralık 2024’te Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçaktaki 67 kişiden 38’i öldü. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus ‘Pantsir-S’ hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğruladı.

Bu kazadan birkaç gün sonra 29 Aralık 2024’te Bangkok-Muan rotalı, ‘Boeing 737-800’ model uçağın iniş takımları, Güney Kore’deki Muan Uluslararası Havalimanı’na iniş esnasında açılmadı.

Uçağın piste indikten sonra kontrolden çıkıp duvara çarpması, 179 kişinin can kaybına neden olurken olay Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi olarak tarihe geçti.

Brezilya’nın Cascavel kentinden Guarolhus’a giden yolcu uçağı da 9 Ağustos 2024’te Sao Paulo eyaletinin kuzeyindeki Vinhedo şehrindeki bir yerleşim yerine düştü. Kazada 58’i yolcu ve dördü mürettebat, 62 kişi öldü.

Nepal’in başkenti Katmandu’daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı’nda 24 Temmuz 2024’te 19 kişiyi taşıyan bir uçak, kalkışı sırasında kayarak kaza yaptı. Pilotun yaralı kurtulduğu uçakta 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Air India kazasındaki uçağın modeli tartışılıyor

Boeing’in 2011’de hizmete sunulan ‘Boeing 787-8 Dreamliner’ modelini, Air India’nın dışında diğer birçok havayolu şirketi de uzun rotalı uçuşlarda sıklıkla tercih ediyor. Modelin aktif kullanımda binden fazla uçağı bulunuyor.

Hindistan’daki uçak kazası Boeing 787-8 Dreamliner modelinin ölümle sonuçlanan ilk kazası olarak kayıtlara geçti. Öte yandan modelle ilgili güvenlik endişeleri tekrar gündeme geldi.

Daha önce teknik aksaklıklar nedeniyle sık sık gündeme gelen Boeing hakkında bazı iddialar ortaya atıldı.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre Boeing’de 10 yılı aşkın süre mühendis olarak çalışan Sam Salehpour, nisanda Boeing 787-8 Dreamliner modelin ciddi teknik sorunları olduğunu öne sürmüştü.

Bu modelin parçalarının hatalı birleştirildiğini öne süren Salehpour, Boeing şirketinin imalat sürecinde aldığı risklerin, uçaklar kullanıldıkça büyük sorunlara yol açacağını, uçakların uçuş esnasında ayrışabileceğini savunmuştu.

Boeing şirketi bu iddiaları reddederken ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Hindistan’daki kazanın ardından Boeing’in hisseleri sert bir şekilde düştü.