Hindistan'da uçak kazası: 204 ölü 41 yaralı

Hindistan’daki uçak kazasında polis 204 kişinin öldüğünü, 41 kişinin yaralandığını duyurdu.
Air India’ya ait ‘Boeing 787-8 Dreamliner’ tipi yolcu uçağı Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde bulunan Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na gitmek üzere havalandıktan beş dakika sonra düşmüştü.
Uçağın bir doktor yurdu üzerine düştüğü açıklanmıştı.
Hindistan Sivil Havacılık İdaresi uçakta 230’u yolcu, 12’si mürettebat 242 kişinin bulunduğunu duyurmuştu.
Yolcuların 169’u Hindistan, 53’ü Britanya, yedisi Porkekiz, biriyse Kanada vatandaşıydı.
AA‘nın aktardığına göre Ahmedabad Polis Komiseri G.S. Malik, faciada 204 kişinin öldüğünü, 41 kişinin yaralandığını söyledi.