Hindistan'da 242 kişi taşıyan uçak düştü

Hindistan’ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde 242 yolcunun bulunduğu uçak düştü.

Fotoğraf: AA

Air İndia’ya ait yolcu uçağı Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na gitmek üzere havalandıktan beş dakika sonra düştü.

Reuters‘ın haberine göre üst düzey bir polis memuru “Uçağın üzerine düştüğü bina bir doktor yurdu. Alanın yaklaşık yüzde 70-80’ini temizledik ve geri kalanını da temizleyeceğiz” dedi.

‘Çok sayıda ölü var’

Hindistan sağlık bakanı kazada çok sayıda kişinin öldüğünü söyledi ama rakam açıklamadı.

Hindistan Sivil Havacılık İdaresi uçakta 230’u yolcu, 12’si mürettebat 242 kişinin bulunduğunu duyurdu.

Havayolu şirketinin X‘teki açıklamasına göreyse yolcuların 169’u Hindistan, 53’ü Britanya, yedisi Porkekiz, biriyse Kanada vatandaşı.

Uçağın ‘Boeing 787-8 Dreamliner’ tipi olduğu kaydedildi.

Kaza nedeniyle havalimanı ve çevresindeki yollar kapatılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sosyal medyadaki görüntülerde gökyüzüne yoğun siyah dumanlar yükseldiği görülüyor.