Hindistan'da turistlere silahlı saldırı: En az 24 ölü

Hindistan’ın Keşmir bölgesindeki silahlı saldırıda en az 24 turist öldü.

Saldırıya müdahale etmek için olay yerine gelen Hint güvenlik güçleri. Fotoğraf: BBC

Saldırı Himalayalara yakın Pahalgam kentinde düzenlendi.

BBC‘nin aktardığına göre bölgenin başbakanı olayın son yıllarda sivillere düzenlenen en büyük saldırı olduğunu söyledi.

Polisin verdiği bilgiye göre çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Hindistan medyasındaki görüntülere göre kurbanlar saldırganların gayrimüslimleri seçtiğini söylüyor.

Müslüman nüfusun çoğunluk olduğu bölgede 1989’dan bu yana süren bir isyan var. Ancak 2019’da Hindistan yönetimince bölgeye kısmi özerklik tanınmasından sonra şiddet son yıllarda azalmıştı.

Azalan şiddetle beraber ‘Hindistan’ın İsviçre’si’ diye anılan Pahalgam’daki turist sayısı da artmıştı.

Bölgede yaklaşık 500 bin Hindistan askeri daimi görev yapıyor.

Hindistan yönetimine karşı yürütülen silahlı ayaklanma sonucu şimdiye kadar siviller ve güvenlik güçlerinden oluşan on binlerce kişinin öldüğü bildiriliyor.