Yine kaza yine Boeing: Hisseleri sert düşüşte

Hindistan’daki kaza sonrası ABD merkezli uçak üreticisi Boeing’in hisseleri yüzde 8 düştü.

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Hindistan’ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde 244 yolcunun bulunduğu ‘Boeing 787-8 Dreamliner’ tipi uçak düştü.

Hindistan sağlık bakanı kazada çok sayıda kişinin öldüğünü söyledi ama rakam açıklamadı.

Reuters‘ın haberine göre kaza sonrası Boeing’in hisseleri yüzde 8 düşüşle 196,52 dolara geriledi.

Boeing uçakları daha önce çok sayıda kazaya karışmıştı.

2024’te Güney Kore’deki bir kazada 179, Senegal’deki kazada 85, Litvanya’daki başka bir kazadaysa dört kişi ölmüştü.

Boeing’in eski çalışanları John Barnett ve Joshua Dean 2024’te ölmüştü. Dean, Boeing 737 Max uçağındaki üretim kusurları konusunda endişelerini dile getirmiş, Barnett’se şirkete karşı açılan bir davada ifade vermişti.







