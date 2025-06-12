Hindistan'da 244 kişinin olduğu uçak düştü

Hindistan’ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde 244 yolcunun bulunduğu uçak düştü.
Air İndia’ya ait yolcu uçağı Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na gitmek üzere havalandıktan beş dakika sonra düştü.
Hindistan Sivil Havacılık İdaresi uçakta 232’si yolcu, 12’si mürettebat 244 kişinin bulunduğunu açıkladı.
Uçağın ‘Boeing 787-8 Dreamliner’ tipi olduğu kaydedildi.
Kaza nedeniyle havalimanı ve çevresindeki yollar kapatılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Sosyal medyadaki görüntülerde gökyüzüne yoğun siyah dumanlar yükseldiği görülüyor.
Hindistan'da 242 kişinin olduğu uçak düştü— Diken (@DikenComTr) June 12, 2025
Kazanın kalkış sırasında meydana geldiği belirtiliyorhttps://t.co/Q93XJg9M6l pic.twitter.com/gMpAfLZKu1