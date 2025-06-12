Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hindistan'da 244 kişinin olduğu uçak düştü

Hindistan’ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde 244 yolcunun bulunduğu uçak düştü.

Fotoğraf: X / Ekran görüntüleri

Air İndia’ya ait yolcu uçağı Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na gitmek üzere havalandıktan beş dakika sonra düştü.


Hindistan Sivil Havacılık İdaresi uçakta 232’si yolcu, 12’si mürettebat 244 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Uçağın ‘Boeing 787-8 Dreamliner’ tipi olduğu kaydedildi.

Kaza nedeniyle havalimanı ve çevresindeki yollar kapatılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sosyal medyadaki görüntülerde gökyüzüne yoğun siyah dumanlar yükseldiği görülüyor.

Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıktı: 179 ölü

Hindistan’da turistlere silahlı saldırı: En az 26 ölü

346 kişi ölmüştü: Boeing, davadan kaçınmak için 243 milyon dolar ödeyecek

SON HABERLER