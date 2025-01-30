ABD'de yolcu uçağıyla askeri helikopter çarpıştı: 67 kişinin de öldüğü düşünülüyor

ABD’nin başkenti Washington yakınlarında 64 kişiyi taşıyan yolcu uçağıyla üç askerin olduğu askeri helikopterin çarpıştığı kazada 67 kişinin de öldüğü düşünülüyor.

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Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında 60 yolcu ve dört kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağıyla üç askeri personelin bulunduğu askeri helikopter yerel saatle 21:00 civarında (TSİ 05:00) çarpışmıştı.

Hem uçak hem helikopter Potomac Nehri’ne düşmüştü.

Havalimanı ve nehir çevresinde geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatılmıştı.

Son olarak yolcu uçağında bazı Artistik Buz Pateni sporcularının da bulunduğu doğrulanmış ve 30 ölünün nehirden çıkarıldığı duyurulmuştu.

Kazayla ilgili Washington’da bir basın toplantısı düzenledi.

Washington itfaiye ve acil servis hizmetleri başkanı “Bu noktada, sağ kalan olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Ulaştırma bakanıysa düşen yolcu uçağının Potomac Nehri’nde üç parçaya ayrılmış halde bulunduğunu söyledi.

Basın toplantısında söz alan American Airlines CEO’su da çarpışmadan önce askeri helikopterin yolcu uçağının rotasına neden girdiğini bilmediklerini söyledi.

Trump: Kontrol kulesi neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi?

ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social hesabından kazayla ilgili sorumlu olarak kontrol kulesini işaret etmiş, şunları söylemişti:

“Uçak kendi normal rotasında piste yaklaşıyordu. Bu sırada helikopter doğrudan uçağa doğru gidiyordu. Havanın açık olduğu bir akşamdı ve uçağın ışıkları yanıyordu. Helikopter neden yukarı veya aşağı gitmedi ya da yön değiştirmedi? Kontrol kulesi uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Önlenebilecek bir kaza gibi görünüyor, hiç iyi değil.”