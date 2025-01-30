ABD'de 64 kişiyi taşıyan yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı

ABD’nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve dört mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile üç askeri personeli taşıyan askeri helikopter havada çarpıştı.

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ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) açıklamasına göre American Airlines’a ait ticari uçak ile askeri helikopter çarpışmanın ardından Potomac Nehri’ne düştü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Ronald Reagan Havalimanı ve Potomac Nehri çevresine çok sayıda polis, sağlık ve diğer kurtarma görevlileri sevk edildi.

Havanın ve nehrin çok soğuk olması nedeniyle kazazedelerin kısa sürede kurtarılması gerekiyor.

Fox News’a konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın olay hakkında bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Ticari bir uçak ile askeri bir helikopterin çarpıştığını teyit eden Leavitt, ‘trajik olayla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini’ bildirdi.

American Airlines yetkilileri, Kansas’tan Washington’a giden uçakta 60 yolcuyla dört mürettebat olduğunu açıkladı.

ABD medyasına konuşan Pentagon yetkilileriyse düşen askeri helikopterde üç askeri personelin olduğunu ancak üst düzey bir görevli olmadığını belirtti.

Kazaya ilişkin ilk yazılı açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump, insanların kurtarılması için dua ettiğini söyledi.

Washington DC itfaiye şefi: Kurtulan olup olmadığını bilmiyoruz

Reuters’ın haberine göre Washington DC itfaiye şefi John Donnelly kazaya ilişkin “Kurtulan olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.

Yaklaşık 300 kişinin arama ve kurtarma çalışmasına katıldığını belirten Donnelly, hava koşullarının kurtarma ekipleri için zorlu olduğunu belirtti.