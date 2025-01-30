ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı: Nehirden 30 ölü çıkarıldı

ABD’nin başkenti Washington yakınlarında yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpıştığı kazada nehirden 30 ölünün çıkarıldığı duyuruldu.

Fotoğraflar: AA

Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve dört kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağıyla üç askeri personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak düşmüştü.

ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) açıklamasına göre American Airlines’a ait uçakla ve helikopter kazanın ardından Potomac Nehri’ne düştü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Amerikan medyasına göre kazadan şu ana kadar kurtulan olmadı. Potomac Nehri’ne düşen uçakta bulunan 64 kişiden kurtulan olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Havalimanındaki tüm uçuşlar durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.

CBS News’a konuşan bir yetkili, nehirden 30 ölünün çıkarıldığını duyurdu. Yetkililer ayrıca helikopterin o saatte ve irtifada neden uçtuğunun soruşturulduğunu söyledi.

Havalimanı ve Potomac Nehri çevresine yaklaşık 300 polis, sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi.

Pentagon yetkilileriyse düşen askeri helikopterde üç askeri personelin bulunduğu ancak herhangi bir üst düzey yetkilinin olmadığı bilgisini paylaştı.

CNN’e konuşan yetkililerse ABD Artistik Buz Pateni takımından bazı sporcuların da uçakta yer aldığını doğruladı.