Hindistan'da uçak kazası: Ölenlerin ailesine 115 bin dolar yardım

Dün Hindistan’da meydana gelen uçak kazasında ölenlerin ailesine yaklaşık 115 bin dolar yardım yapılacak.
Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na giden yolcu uçağı dün kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.
Air India hava yolu şirketi, ‘Air India 171’ uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu yolculardan 169’unun Hindistan, 53’ünün Britanya, birinin Kanada ve yedisinin Portekiz vatandaşı olduğunu duyurmuştu.
Air India’nın bünyesinde bulunduğu Tata Group X’teki açıklamasında trajik olaydan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirterek sevdiklerini kaybeden ailelerle dayanışma mesajı verdi.
Şirket, ölenlerin ailelerine yaklaşık 115 bin dolar yardım verileceğini ve yaralıların da tıbbi masraflarını karşılayacağını duyurdu.
Ayrıca kazada zarar gören BJ Tıp Kolejinin inşasının da destekleneceği belirtildi.
Hindistan'da 242 kişinin olduğu uçak düştü— Diken (@DikenComTr) June 12, 2025
Kazanın kalkış sırasında meydana geldiği belirtiliyorhttps://t.co/Q93XJg9M6l pic.twitter.com/gMpAfLZKu1